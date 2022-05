Huawei Tag w drodze. Chińczycy szykują lokalizator jak Apple AirTag

Huawei Tag to nowy lokalizator Bluetooth, który szykuje chińska marka. Urządzenie będzie rywalizować z Apple AirTag i zostało dostrzeżono na stronie jednej z organizacji nadającej certyfikaty. Na razie o Huawei Tag wiadomo bardzo niewiele. Gadżet ma moduł Bluetooth w wersji 5.1 i został zarejestrowany w niedzielę.

Huawei Tag to nowy lokalizator, który powstaje na fali popularności Apple AirTag. Niewielkie urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową KRI-CE010 i pod właśnie taką zostało zarejestrowane 15 maja na stronie Bluetooth SIG. To oznacza, że premiera urządzenia zbliża się wielkimi krokami. Co już o nim wiemy?

O Huawei Tag wiadomo obecnie bardzo niewiele. Strona organizacji odpowiedzialnej za „niebieskiego ząbka” ujawnia nam, że gadżet ma moduł Bluetooth w wersji z numerkiem 5.1. Poza tym w opisie czytamy, że urządzenie rzeczywiście służy do lokalizowania. Więcej szczegółów nie jest znanych.

Cena lokalizatora Huawei Tag pewnie niższa od Apple AirTag

Możemy się domyślać, że cena Huawei Tag będzie niższa w porównaniu do Apple AirTag. To drugie urządzenie kosztuje w Polsce około 150 zł, ale lokalizator Chińczyków powinien być odczuwalnie tańszy. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze przez jakiś czas poczekać. Premiera jest pewnie bardzo nieodległa, co zwiastuje sam proces certyfikacji.

