Samsung Galaxy Watch 5 Pro otrzyma materiały klasy premium

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, który zostanie wprowadzony do oferty później w 2022 r. Tymczasem dowiadujemy się, że zegarek otrzyma materiały klasy premium. Będą to szkło szafirowe oraz tytanowa obudowa. Możemy się jednak spodziewać, że cena smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 Pro nie będzie niska.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, który w przeciekach pojawia się od dawna. Ma to być najdroższy oraz zarazem najlepszy zegarek marki w ofercie na 2022 r. Zdają się to potwierdzać materiały klasy premium, z których zostanie wykonane to urządzenie. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił leaker, który ujawnił ostatnio specyfikację aparatu modelu Z Fold 4.

Jeśli Ice Universe ma rację, to Samsung Galaxy Watch 5 Pro otrzyma ekran pokryty szkłem szafirowym. Następnie mamy tytanową obudowę. To wszystko sprawi, że smartwatch będzie rzeczywiście miał klasę premium. Niestety przełoży się to przy okazji na niemałe ceny.

Materiału premium w smartwatchu Samsung Galaxy Watch 5 Pro to wyższa cena

Cena smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 Pro nie jest na razie znana. Jednak możemy się domyślać, że nie będzie niska. Przeciwnie, bo spodziewajmy się wysokich kwot, co warto mieć na uwadze. Wiemy też, że w tym zegarku znajdzie się naprawdę pojemna bateria. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana.

