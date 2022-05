Nowe Apple TV wraz z modelami iPhone 14? Cena ma być atrakcyjna

Apple TV to przystawka do telewizorów, której cena nie jest niska. Na tle urządzeń z Androidem sprzęt z logo nadgryzionego jabłka jest odczuwalnie droższy. Tymczasem w drodze jest nowy model, który możemy zobaczyć z telefonami iPhone 14. Jeśli plotki są prawdziwe, to będzie to tańszy sprzęt, którego premiera ma odbyć się w drugiej połowie 2022 r.

Informacje o planach firmy przekazał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta z logo nadgryzionego jabłka. Urządzenie ma zapewnić firmie lepszą rywalizację z tego typu gadżetami konkurencji. Szczegóły specyfikacji technicznej nie są jednak znane.

Premiera nowego Apple TV pewnie z telefonami iPhone 14

Wiemy, że to nowe Apple TV ma zadebiutować w drugiej połowie 2022 r. Cena nie jest znana, ale możliwe, że wyniesie 99 dol. Wynika to z faktu, że obecna generacja modelu HD dostępna jest od 149 dol. Kwota nadchodzącej przystawki powinna być bardziej agresywna. Możliwe, że sprzęt zobaczymy wraz ze smartfonami iPhone 14, czyli w trakcie wrześniowej konferencji.

