Google Pixel Watch otrzyma przestarzały procesor firmy Samsung

Google Pixel Watch to smartwatch, który zostanie zaprezentowany później w 2022 r. Dowiadujemy się, jaki procesor znajdzie się w tym zegarku. To Exynos 9110 firmy Samsung. Jest to dosyć przestarzały układ SoC. Smartwatch Google Pixel Watch otrzyma więc chip sprzed czterech lat, co niekoniecznie jest złym pomysłem.