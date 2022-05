Mi Band 7, nowy Xiaomi Watch oraz słuchawki bezprzewodowe typu TWS to nadchodzące akcesoria chińskiej marki. Wszystkie trzy są już certyfikowane. To oznacza, że ich premiera zbliża się bardzo wielkimi krokami. Wygląda na to, że opaska Xiaomi Mi Band 7 może zostać zaprezentowana najwcześniej w czerwcu.

Stosowne certyfikaty zostały nadane dla Xiaomi Mi Band 7 oraz nowych słuchawek i smartwatcha w Chinach. Powyżej widać zrzuty ekranowe ze stron urzędu, który zezwolił na wprowadzenie sprzętów na rynek. Te jednak nie ujawniają nam nic szczególnego. Poza tym, że premiera tych akcesoriów musi być nieodległa.

Opaska Xiaomi Mi Band 7 może zadebiutować w czerwcu

Xiaomi Mi Band 7 to opaska, na którą ciągle czekamy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że gadżet zostanie pokazany w czerwcu. Tym bardziej, że o debiucie w przyszłym miesiącu mówią też nowe przecieki. Czy tak będzie, to przekonamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni. W podobnym czasie spodziewajmy się zapowiedzi nowego smartwatcha oraz słuchawek TWS.

