Realme Watch 3 coraz bliżej. Smartwatch uzyskał dwa nowe certyfikaty

Realme Watch 3 to nadchodzący smartwatch marki. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Świadczą o tym dwa nowe certyfikaty, które uzyskał ten zegarek. Kompletna specyfikacja techniczna smartwatcha Realme Watch 3 nie jest znana. Zapewne jednak ujrzymy ją w niedługim czasie.

Realme Watch 3 to zegarek, którego debiut musi być naprawdę nieodległy. Niedawno do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Teraz dowiadujemy się, że urządzenie uzyskało kolejne dwa certyfikaty. Te oczywiście przybliżają je do rynkowej premiery, od której pewnie dzieli nas kilka tygodni.

Smartwatch Realme Watch 3 został dostrzeżony na stronie indyjskiego urzędu BIS oraz singapurskiego IMDA. Pod nazwą kodową RMW2108. Tam nadano odpowiednie certyfikaty, które zwiastują dostępność urządzenia na tych konkretnych rynkach. Oczywiście zegarek pojawi się także w sprzedaży na terenie innych krajów.

Kompletna specyfikacja Realme Watch 3 tajemnicą

O Realme Watch 3 nie wiadomo jeszcze wszystkiego. Zegarek ma prostokątną tarczę, a całość została zamknięta w obudowie spełniającej założenia normy IP68. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 5.1. Natomiast bateria ma pojemność 260 mAh. Na więcej informacji musimy poczekać. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów. Sama premiera tego sprzętu wydaje się być bardzo nieodległa.

źródło