Pixel Buds Pro oficjalnie. Nowe słuchawki bezprzewodowe Google z ceną

Pixel Buds Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe Google, które trafią do oferty za kilka tygodni. Gadżet wyróżnia się wsparciem dla ANC i długim czasem pracy na jednym naładowaniu. Producent deklaruje nawet 31 h. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Google Pixel Buds Pro i kiedy będzie można kupić te słuchawki.

Google Pixel Buds Pro to słuchawki bezprzewodowe, które pojawiły się w przeciekach niedawno. Premiera odbyła się w trakcie konferencji I/O 2022. Cena jest już znana i wiemy, że będzie je można kupić od czerwca. Zobaczmy sobie, jak prezentują się funkcje i specyfikacja.

Słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds Pro mają zapewnić na jednym naładowaniu (wraz z pudełeczkiem) do 31 h słuchania muzyki. Etui obsługuje bezprzewodowe ładowanie. Nie zabrakło też ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów czy integracji z Asystentem dostępnej na telefonach z Androidem 6.0 i nowszymi wersjami.

Cena Google Pixel Buds Pro nie taka niska

Pixel Buds Pro to najdroższe słuchawki bezprzewodowe w ofercie Google. Ich cena została ustalona na poziomie 199 dol. (ok. 890 zł). Mimo to wszystko i tak mniej od droższych AirPodsów marki Apple. Urządzenie będzie dostępne do kupienia w czterech wariantach kolorystycznych obudowy, ale dwoma przeważającymi i tak będą czarny oraz biały.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla systemu Windows 11

źródło