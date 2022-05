AirPods Pro 2 wraz z iPhone 14. Słuchawki AirPods Max dostaną nowe kolory

AirPods Pro 2 to wyczekiwane słuchawki bezprzewodowe. Ich premiera powinna odbyć się wraz z iPhone 14, czyli we wrześniu. Jeśli natomiast czekacie na zupełnie nowy model z serii AirPods Max, to nie mamy dobrych wieści. Kolejna generacja tych słuchawek prędko się nie pojawi, ale mamy zobaczyć nowe kolory.