DJI Mini 3 Pro w drodze. Jest unboxing drona na wideo

DJI Mini 3 Pro to drona, który w przeciekach pojawia się już od tygodni. Jego premiera jest naprawdę blisko. Tymczasem w sieci pojawił się przedpremierowy unboxing. Wideo z takim materiałem pojawiło się na jednym z kanałów w YouTubie. Dzięki temu mamy okazję przyjrzeć się temu urządzeniu z bliska.

To, co jest najważniejsze, to przeprojektowany kontroler znajdujący się w zestawie z DJI Mini 3 Pro. Otrzymał on duży wyświetlacz. Sam dron waży niespełna 250 g i ma nową kamerę z sensorem 48 MP. Pozwoli ona nagrywać wideo w jakości 4K UHD przy 60 fps. Wbudowana bateria umożliwi latanie przez około 34 min. Unboxing możecie obejrzeć na poniższym filmie.

Unboxing drona DJI Mini 3 Pro na wideo

Wygląda na to, że premiera DJI Mini 3 Pro odbędzie się już na dniach. Producent ogłosił, że 10 maja organizuje specjalne wydarzenie. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu zostanie oficjalnie zaprezentowany nowy dron. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na debiut.

źródło