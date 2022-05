Pixel Buds Pro — Google szykuje słuchawki bezprzewodowe jak AirPods Pro

Pixel Buds Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, które przygotowuje Google. Będą one rywalizować o klientów m.in. z AirPods Pro firmy Apple. Choć pewnie odbiorca docelowy będzie inny. Do wyboru będą co najmniej cztery różne kolory. Na temat słuchawek Google Pixel Buds Pro wiadomo bardzo niewiele.