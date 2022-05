Huawei Band 7 NFC debiutuje w sprzedaży. Cena jest atrakcyjna

Huawei Band 7 NFC to nowa opaska chińskiej marki. Ruszyła jej sprzedaż, ale na razie można już kupić tylko w Chinach. Oczywiście dla chcącego nic trudnego i gadżet można zamówić w jednym z chińskich sklepów. Cena Huawei Band 7 NFC jest atrakcyjna. Do sprzedaży trafił także model bez modułu bezstykowego.

Huawei Band 7 NFC to opaska, której premiera odbyła się pod koniec kwietnia. Wraz ze składanym smartfonem Mate Xs 2. Teraz ruszyła jej sprzedaż. Na razie w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie 309 juanów (ok. 206 zł). Wariant bez modułu bezstykowego kosztuje 40 juanów (ok. 27 zł) mniej.

Opaska Huawei Band 7 NFC być może z czasem trafi do sprzedaży w Europie. Na razie jednak można próbować ją zamawiać poprzez jeden ze sklepów internetowych. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy i pasków. Widać je na załączonym powyżej renderze.

Huawei Band 7 NFC to ciekawa opaska z 1,47-calowym ekranikiem AMOLED. Następnie mamy pulsometr z obsługą funkcji SpO2. Gadżet jest w stanie monitorować 96 różnych aktywności fizycznych. Całość zamknięto w obudowie odpornej na wodę na poziomie 5 ATM. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei Band 7 NFC – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 194 × 368 pikseli (283 ppi)

Bluetooth 5.0

moduł NFC

bateria o pojemności 180 mAh (do 14 dni)

optyczny pulsometr

44,35 × 26 × 9,99 mm

16 g

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

zgodność z Androidem (6.0+) i iOS (9+)

