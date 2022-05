Samsung Galaxy Watch 5 Pro potwierdzony. Taki kryptonim ma smartwatch

Samsung Galaxy Watch 5 Pro doczekał się potwierdzenia. Znaleziono trzy różne nazwy, które wskazują na trzeci model. Wiemy też, jaki ma kryptonim to urządzenie. Gadżet ma wyróżniać się naprawdę dużą baterią o pojemności ponad 500 mAh. Samsung Galaxy Watch 5 Pro powinien zadebiutować w sierpniu tego roku.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro pojawił się w przeciekach stosunkowo niedawno. Będzie to trzeci smartwatch w tej serii i takie urządzenie rzeczywiście powstaje. Teraz poznajemy kryptonim zegarka. Jego nazwa kodowa to Heart-Pro, a w nomenklaturze producenta gadżet będzie oznaczony jako SM-R92x.

Pozostałe dwa zegarki z serii Samsung Galaxy Watch 5 powstają pod nazwami kodowymi Heart-S oraz Heart-L. S to skrót od Small, a L od Large. Tak więc w tym przypadku są to podstawowe dwa warianty z różnymi rozmiarami kopert. Mniejszy model to SM-R90x, a drugim jest SM-R91x.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro z dużą baterią

Wiemy, że Samsung Galaxy Watch 5 Pro ma wyróżniać się dużą baterią. Znaleziono ją jakiś czas temu na stronie jednego z koreańskich urzędów. Ten ujawnił nam, że pojemność akumulatora to aż 572 mAh. W zegarkach jest to rzadko spotykane. Pełna specyfikacja techniczna nie jest jednak znana. Podobnie, jak i cena.

źródło