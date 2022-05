Amazfit T-Rex Pro 2 i Amazfit Vienna na renderach. Jest specyfikacja smartwatchy

Amazfit T-Rex Pro 2 i Amazfit Vienna to dwa nowe smartwatche uznanej marki. W sieci pojawiły się rendery prasowe zegarków. Znana jest także ich częściowa specyfikacja techniczna. Gadżety docenią sportowcy dzięki zastosowaniu obudów odpornych na ciężkie warunki i licznym czujnikom. Rzućmy sobie na te smartwatche okiem.

Amazfit T-Rex Pro 2 i Amazfit Vienna to nowe smartwatche, które szykuje producent. Mamy okazję zobaczyć ich rendery oraz zapoznać się z częściową specyfikacją techniczną zegarków. Ceny na razie nie są znane. Zobaczmy sobie jednak, co mają do zaoferowania.

Amazfit T-Rex Pro 2 ma 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli i jasności do 1000 nitów. Bateria ma pojemność 500 mAh i ma zapewnić do 24 dni pracy w trakcie przeciętnego użytkowania. Znajdziemy tu też GPS i 512 MB miejsca na dane oraz Bluetooth 5.0. Całość zamknięto w obudowie odpornej na wodę na poziomie 10 ATM.

Amazfit Vienna to mniejszy z nowych smartwatchy. Tu umieszczono 1,28-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 416 x 416 pikseli. Jasność maksymalna również wynosi 1000 nitów. Miejsce na dane zwiększono do 4 GB, ale rozmiar pamięci RAM (32 MB) jest bez zmian. Bateria także ma pojemność 500 mAh. Oba zegarki są w stanie śledzi ponad 150 różnych aktywności fizycznych. Znana specyfikacja techniczna modeli widoczna jest poniżej.

Amazfit T-Rex Pro 2 – specyfikacja techniczna

1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli i jasności do 1000 nitów

32 MB pamięci RAM

512 MB miejsca na dane

Bluetooth 5.0

bateria o pojemności 500 mAh

GPS

śledzenie ponad 150 aktywności

obudowa z normami MIL-STD-810G i 10 ATM

Amazfit Vienna – specyfikacja techniczna

1,28-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 416 x 416 pikseli i jasności do 1000 nitów

32 MB pamięci RAM

4 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.0

bateria o pojemności 500 mAh

GPS

śledzenie ponad 150 aktywności

obudowa z normą 20 ATM

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło