Apple Watch series 7 – odnowione smartwatche dostępne w ofercie Apple

Apple Watch series 7 to smartwatche z watchOS z zeszłego roku. W końcu można je kupić jako odnowione egzemplarze. Producent uruchomił sprzedaż zegarków w wersji refurbished w Stanach Zjednoczonych. Ile można zaoszczędzić decydując się na takie urządzenie? Okazuje się, że nawet całkiem sporo.

Odnowione Apple Watch series 7 dostępne są na razie tylko w wersjach z aluminiowymi kopertami. Ceny zaczynają się od 339 dol. (ok. 1515 zł) za wersje 41 mm lub 359 dol. (ok. 1600 zł) za edycje 45 mm. Dzięki temu można zaoszczędzić kwotę na poziomie 60-70 dol. (ok. 270-315 zł), czyli całkiem sporo.

Odnowione smartwatche Apple Watch series 7 nie w Polsce

Niestety na razie nie kupimy takich zegarków w Polsce. Odnowione smartwatche Apple Watch series 7 nie są dostępne w naszym kraju, jak i inne zegarki z logo nadgryzionego jabłka. W kraju można tylko nabyć takie iPady oraz akcesoria, ale lista z tymi drugimi obecnie jest pusta.

