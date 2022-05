Apple Watch SE 2 to jeden z nowych smartwatchy z logo nadgryzionego jabłka na 2022 r. Nowe plotki mówią o tym, że dostanie on całkiem sporo nowości i udoskonaleń. Przecieki zakładają szybszy chip S7, AoD czy funkcję EKG. Na tym nie koniec nowych funkcji, które otrzyma Apple Watch SE 2 i jest tego więcej.

Apple Watch SE 2 zadebiutuje wraz ze smartwatchami series 8. Będzie to tańszy zegarek, który również ma wprowadzić sporo nowości w porównaniu do poprzedniej generacji. Informacje na ich temat uzyskał serwis źródłowy i okazuje się, że będzie tego całkiem sporo. Rzućmy sobie na to okiem.

Apple Watch SE 2 ma dostać procesor S7, który znamy z zeszłorocznych modeli series 7. Tak naprawdę jest to chip S6 ze zmienioną nazwą. Zapewni on jednak znacznie lepszą wydajność w porównaniu do aktualnej generacji tańszego zegarka z logo nadgryzionego jabłka. Następnie mamy wsparcie dla EKG oraz udoskonalony pulsometr.

Nowości w Apple Watch SE 2 będzie więcej

Serwis źródłowy wspomina również o lepszym głośniku. Ponadto smartwatch Apple Watch SE 2 ma dostać wsparcie dla AoD, czyli funkcji Always-on-Display, a więc włączonego ekranu. Sam design nie ma się zmienić. Inaczej jednak może być w przypadku cen, które to prawdopodobnie nieco wzrosną, co warto mieć na uwadze.

źródło