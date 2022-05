Apple Watch 8 zbliża się wielkimi krokami. Nowe plotki mówią o tym, że nadchodzące smartwatche z watchOS 9 otrzymają czujnik temperatury. Miał on pojawić się w zeszłym roku, ale algorytmy nie spełniły wymagań producenta. Wraz z modelami z serii Apple Watch series 8 powinno to w końcu ulec zmianie.

Apple Watch 8 to nowe smartwatche z watchOS 9, które wprowadzą różne nowości. Nowe informacje o planach producenta ujawnił analityk Ming Chi Kuo. Wierzy on, że w tym roku w końcu pojawi się czujnik temperatury, który planowany jest od jakiegoś czasu. Do tej pory na drodze stawały jednak odpowiednio działające algorytmy.

Apple planowało zaimplementować takie rozwiązanie już w zegarkach z linii series 7, ale na etapie EVT nie spełniło one wysokich wymagań firmy. Algorytmy odpowiedzialne za taką funkcję muszą działać odpowiednio bez względu na warunki otoczenia i zmieniającą się temperaturę. Kuo wierzy, że taki czujnik pojawi się wraz z series 8. O ile zostaną spełnione wszystkie założenia.

Czujnik temperatury w Apple Watch 8 nadal nie jest pewny

Warto dodać, że taj funkcji w Apple Watch 8 nie powinniśmy na razie traktować w roli 100 proc. pewności. Już wcześniej mówiono, że tegoroczne smartwatche wprowadzą nowy czujnik. Jednak dokładnych planów producenta nie znamy. Wszystko wyjaśni się we wrześniu, kiedy to powinny zadebiutować nowe zegarki z systemem watchOS.

źródło