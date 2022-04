Google Pixel Watch coraz mniej tajemniczy. Zapewni łączność 4G

Google Pixel Watch to nadchodzący smartwatch, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, że urządzenie zapewni łączność z sieciami 4G/LTE. To oznacza, że otrzyma wbudowany modem i prawdopodobnie dostarczy go Samsung. Premiera smartwatchy Google Pixel Watch powinna odbyć się w maju.