Apple Watch 8 — cztery nowości, które dostaną smartwatche z watchOS 9

Apple Watch 8 to nadchodzące smartwatche z watchOS 9, które zobaczymy we wrześniu 2022 r. Jakie nowości wprowadzą? Tych z pewnością nie zabraknie i znamy już pewne plany producenta. Wiemy, że wraz z serią smartwatchy Apple Watch series 8 mamy zobaczyć nowy rozmiar oraz pojawi się mocniejszy procesor.

Apple Watch 8 to nowe smartwatche z watchOS 9, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Najpierw zobaczmy nowe oprogramowanie dla zegarków, co nastąpi za kilka tygodni. Kilka miesięcy później nowe modele. Jakie nowości wprowadzą? Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Trzeci rozmiar koperty

Smartwatche Apple Watch 8 otrzymają rzekomo trzy rozmiary. Wiąże się to prawdopodobnie z planami, które zakładają wprowadzenie nowego modelu dla sportowców. Obecne dwa z 41 i 45 mm kopertami zostaną wzbogacone o nowy wariant. Jego wymiar nie jest jednak znany. Będzie to pierwszy raz, gdy do wyboru będą aż trzy różne wersje wielkościowe.

Apple Watch 8 otrzyma szybszy procesor

Smartwatche Apple Watch series 8 otrzymają nowy procesor. W zeszłym roku firma zdecydowała się na chip pochodzący z poprzedniej generacji. W tym roku ma to ulec zmianie. Wiemy, że zaoferuje on lepszą wydajność oraz polepszoną sprawność energetyczną. Dokładne plany nie są jednak znane i poznamy je dopiero z czasem.

Nowy czujnik

Apple Watch 8 ma otrzymać nowy czujnik. Takie informacje pochodzą z kilka wiarygodnych źródeł i są to Bloomberg, The Wall Street Journal oraz analityk Ming-Chi Kuo. Mowa o pomiarze temperatury, ale tutaj trzeba mieć na uwadze, że pewne źródła twierdzą, że funkcja mogła zostać opóźniona do przyszłego roku. To by oznaczało, że jednak smartwatche z watchOS 9 jej nie dostaną. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się pewnie dopiero za kilka miesięcy.

Lepsze śledzeniu snu wraz z watchOS 9

Smartwatche z serii Apple Watch series 8 mają również zaoferować lepsze śledzenie snu. Informacje na ten temat również uzyskał The Wall Street Journal. Co nowego się pojawi? Wśród nowości będą wykrywanie zaawansowanych wzorców snu i bezdechu sennego. Możliwe, że część z nowych rozwiązań będzie zaszyta w oprogramowaniu aktualizacji watchOS 9. Wtedy mogłyby je dostać także poprzednie zegarki. Nie ma jednak co do tego pewności.

watchOS 9 w czerwcu a nowe smartwatche we wrześniu

watchOS 9 to oprogramowanie, które zostanie zaprezentowane za kilka tygodni. Nastąpi to w trakcie pierwszego dnia konferencji WWDC 2022 dla deweloperów aplikacji. Wtedy zostaną zaprezentowane najważniejsze nowości. Same zegarki Apple Watch 8 zobaczymy w trakcie wrześniowego eventu, gdzie zostaną pokazane także smartfony z serii iPhone 14.

źródło: opracowanie własne