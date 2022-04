Huawei Band 7 NFC zaprezentowany. Cena opaski jest atrakcyjna

Huawei Band 7 NFC to specjalna wersja nowej opaski marki, której premiera odbyła się w Chinach. Nastąpiło to zgodnie z zapowiedziami. Cena została ustalona na poziomie 309 juanów (ok. 208 zł). Model bez modułu bezstykowego jest nieco tańszy i kosztuje 269 juanów (ok. 181 zł). Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Opaska Huawei Band 7 NFC ma 1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 194 × 368 pikseli. Bateria ma pojemność 180 mAh, która zapewnia do 14 dni pracy. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.0 odpowiedzialny za łączność bezprzewodową. Jest też optyczny pulsometr.

Huawei Band 7 ma również obudowę zapewniającą ochronę na poziomie 5 ATM. To oznacza, że opaskę można zanurzyć na głębokość do 50 m. Gadżet ma wymiary 44,35 × 26 × 9,99 mm i waży tylko 16 g. Urządzenie jest w stanie monitorować 96 aktywności, w tym 11 trybów profesjonalnych. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei Band 7 NFC – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 194 × 368 pikseli (283 ppi)

Bluetooth 5.0

moduł NFC

bateria o pojemności 180 mAh (do 14 dni)

optyczny pulsometr

44,35 × 26 × 9,99 mm

16 g

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

zgodność z Androidem (6.0+) i iOS (9+)

źródło