AirTag z aktualizacją firmware. Apple pozwala dostrajać dźwięk śledzenia

AirTag to popularny lokalizator Apple, który doczekał się kolejnego uaktualnienia firmware. Co nowego wprowadzono? Aktualizacja dodaje ciekawą nowość i obejmuje ona dźwięk śledzenia. Na urządzeniach z iOS AirTag pozwala go teraz dostrajać. Pozwoli to na łatwiejsze znalezienie niechcianego lokalizatora.