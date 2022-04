Google Pixel Watch otrzyma funkcję EKG. Wycieka przybliżona cena

Google Pixel Watch to smartwatch, którego premiera musi być blisko. W sieci pojawiła się garść nowych informacji. Wśród funkcji nie zabraknie EKG, a paski dla zegarka mają być dostępne w co najmniej czterech kolorach. Znana jest także przybliżona cena Google Pixel Watch. Nowy smartwatch nie będzie tani.

Google Pixel Watch to smartwatch, który niedawno pozował na zdjęciach. Był to jeden z prototypów, który został pozostawiony w restauracji. Teraz w sieci pojawiła się przybliżona cena. Przy okazji źródło informacji uzyskało informacje o pewnych funkcjach i wśród nich wymienia się EKG.

Smartwatch Google Pixel Watch ma otrzymać te same czujniki, które są w ostatnich zegarkach Samsunga, gdzie wspomina się m.in. o funkcji EKG. Następnie mamy nowy, ale niesprecyzowany build Wear OS 3.1. Do wyboru będą także paski w co najmniej czterech kolorach. Ma to być w jakimś stopniu edycja limitowana.

Cena Google Pixel Watch na razie przybliżona

Dokładna cena Google Pixel Watch nie jest znana. Źródło twierdzi jednak, że smartwatch trafi na rynek w kwocie z przedziału 300-400 dol. (ok. 1340-1790 zł). Nie będzie więc niska, ale też nie najwyższa. Nowy zegarek powstaje we współpracy z Samsungiem. Więcej informacji nie ujawniono, ale poznamy je zapewne w niedługim czasie.

