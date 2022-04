POCO Watch oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

POCO Watch to pierwszy smartwatch w historii marki. Za nami premiera urządzenia. Zegarek ma 1,6-calowy ekran AMOLED i wbudowany GPS. Znajdziemy tu też baterię, która według deklaracji producenta zapewni do nawet 14 dni pracy. Cena POCO Watch jest atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co ten gadżet ma do zaoferowania.