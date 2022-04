Galaxy Watch 4 i Asystent Google. Samsung udostępnił zajawkę na wideo

Galaxy Watch 4 i Asystent Google to coś, na co ciągle czekamy. Samsung daje nam jednak chyba do zrozumienia, że funkcja nie jest odległa. Dostrzeżono ją na jednym z wideo promocyjnych poświęconych opcji Google Pay. Prawdopodobnie Samsung Galaxy Watch 4 otrzyma integrację z Asystentem w niedługim czasie.