Huawei Band 7 z datą premiery. Tak wygląda nowa opaska

Huawei Band 7 to nowa opaska chińskiej marki, którą zobaczymy za kilka dni. W sieci pojawiły się rendery urządzenia. Znana jest także data premiery gadżetu. Sprzęt będzie podobny do poprzedniej generacji, ale pewnie wprowadzi różne udoskonalenia. Zobaczmy sobie, jak wygląda opaska Huawei Band 7.

Huawei Band 7 to nowa opaska, którą zobaczymy wraz ze składanym smartfonem Mate Xs 2. To oznacza, że datą premiery jest 28 kwietnia. Taki termin widać zresztą na załączonych niżej renderach urządzenia, które krążą po sieci. Co już wiadomo o tym niewielkim gadżecie?

Opaska Huawei Band 7 waży zaledwie 16 g, a jej obudowa jest cieńsza od 1 cm. Wiemy, że urządzenie ma oferować monitorowanie 96 trybów sportowych oraz płatności WeChat. Spodziewajmy się modułu NFC. Rendery ujawniają nam prostokątny ekranik oraz jeden przycisk umieszczony z boku.

Specyfikacja opaski Huawei Band 7 na razie nieznana

Opaska Huawei Band 7 skrywa przed nami na razie jeszcze dużo tajemnic. Kompletna specyfikacja techniczna sprzętu nie jest znana. Rendery ujawniają nam ponadto obecność pulsometru czy zliczanie kalorii i krokomierz. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać. Oficjalna premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu i wtedy wszystko stanie się jasne. Cena również pozostaje na ten moment niewiadomą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło