Realme Watch 3 to kolejny smartwatch marki. Spodziewajmy się go właśnie pod taką nazwą, choć jeszcze do niedawna nie było to w 100 proc. pewne. Jednak pod tą urządzenie zostało dostrzeżone na stronie jednego z urzędów nadających certyfikaty. Premiera smartwatcha Realme Watch 3 powinna wkrótce odbyć się w Indiach.