Asystent Google ma trafić na smartwatche Samsung Galaxy Watch 4, co wiemy nie od dziś. Kiedy to nastąpi? Jeszcze nie teraz, choć przed szereg wybił się amerykański operator Verizon. Ujawnił on szykowaną funkcję. Jednak na Asystenta Google dla zegarków Samsung Galaxy Watch 4 nadal musimy poczekać.

Asystent Google dla smartwatchy Samsung Galaxy Watch 4 zapowiadany jest od samej premiery. Mimo to jak funkcji nie było, tak nadal nie ma. Wygląda jednak na to, że może ona być naprawdę blisko. Podejrzewano nawet, że to właśnie już ten moment. Niestety ponownie przyszło nam się obejść smakiem. A było to tak…

Wszystko zaczęło się od aktualizacji dla zegarków Samsung Galaxy Watch 4 wypuszczonej przez amerykańskiego operatora Verizon. W jej oficjalnym wykazie zmian pojawiła się informacja mówiąca o tym, że Asystent Google trafia na te smartwatche. Nie jest to jednak prawdą.

Asystent Google dla smartwatchy Samsung Galaxy Watch 4 jeszcze nie teraz

Google zabrało głos w tej sprawie i wyjaśnia, że Asystent na razie nie trafia na zegarki z serii Samsung Galaxy Watch 4. Funkcja rzeczywiście jest blisko, ale to jeszcze nie ten moment, co trzeba mieć na uwadze. Verizon trochę się pospieszył. Mimo to informacje ujawnione przez tego operatora pozwalają nam sugerować, że funkcja wydaje się być nieodległa.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło