POCO F4 GT z niespodzianką. To POCO Buds Pro Genshin Impact Edition

POCO F4 GT to smartfon, którego premiera odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Tymczasem do sieci wyciekły informacje o kolejnym produkcie, który powinniśmy zobaczyć z tym telefonem. To słuchawki bezprzewodowe POCO Buds Pro Genshin Impact Edition. Dostrzeżono je na stronie jednej z organizacji nadających certyfikaty.

Słuchawki bezprzewodowe POCO Buds Pro Genshin Impact Edition znaleziono na stronie Bluetooth SIG. Ukrywają się one pod nazwą kodową TWSEJ01ZM i dowiadujemy się, że za łączność bezprzewodową odpowiada tutaj moduł Bluetooth 5.2. Są spore podejrzenia, że będą to przebrandowane Redmi AirDots 3 Pro wprowadzone do oferty w zeszłym roku.

POCO F4 GT i Buds Pro Genshin Impact Edition 26 kwietnia

Oba produkty powinniśmy zobaczyć w trakcie specjalnej konferencji, którą zaplanowano na 26 kwietnia. Start wydarzenia odbędzie się o godzinie 14:00 naszego czasu. Słuchawki bezprzewodowe Buds Pro Genshin Impact Edition nie będą jedynym produktem z przebrandowania. Smartfon F4 GT również, bo to zaprezentowany w lutym jeden z modeli z serii Redmi K50.

