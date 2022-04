OnePlus Nord Watch dostrzeżony na stronie producenta

OnePlus Nord Watch to nadchodzący smartwatch chińskiej marki. Urządzenie ma zadebiutować w niedługim czasie. Jego premiera jest już w zasadzie pewna, bo urządzenie dostrzeżono na stronie producenta. Na razie jest to tylko sama nazwa „OnePlus Nord Watch”. O samym zegarku wiadomo bardzo niewiele.

OnePlus Nord Watch to smartwatch, który w plotkach pojawia się od dłuższego czasu. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Prawdopodobnie zobaczymy go ze słuchawkami Buds N i modelem CE 2 Lite. Tymczasem dostajemy pewny dowód na to, że właśnie taki zegarek rzeczywiście powstaje.

Nazwa „OnePlus Nord Watch” została znaleziona na stronie producenta. Dokładnie na tej należącej do indyjskiego oddziału firmy. Debiut smartwatcha w tym kraju jest więc w zasadzie przesądzony. Co nie zmienia faktu, że powinniśmy go zobaczyć w ofercie także na terenie Europy.

Wygląd smartwatcha OnePlus Nord Watch tajemnicą

Na razie nie wiemy, jak wygląda smartwatch OnePlus Nord Watch. Pierwszy zegarek firmy miał okrągłą kopertę, ale tym razem może ona być prostokątna, co warto mieć na uwadze. Wszystko wyjaśni się z czasem. Specyfikacja techniczna tego urządzenia również owiana jest tajemnicą. Spodziewamy się jednak, że będzie nieco prostsza względem modelu z 2021 r. To samo dotyczy ceny, która również powinna być niższa.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło