Mi Band 7 — co nowego wprowadzi nowa opaska Xiaomi? Podsumowanie plotek

Mi Band 7 to nadchodząca opaska Xiaomi. Co nowego wprowadzi? Urządzenie było już obiektem przecieków i dzięki temu znamy część z nowości szykowanych przez chińskiego producenta. Premiery opaski Xiaomi Mi Band 7 spodziewamy się w tym kwartale. Możliwe, że jej premiera odbędzie się już w maju tego roku.

Xiaomi Mi Band 7 to nadchodząca opaska chińskiej marki, która w przeciekach pojawia się już od dawna. Urządzenie wprowadzi pewne nowości względem poprzedniej generacji. Co nowego się pojawi? Udoskonalenia obejmą m.in. ekran czy GPS. Na tym jednak nie koniec.

Ekran o większej rozdzielczości i z AoD

Opaska Xiaomi Mi Band 7 otrzyma wyświetlacz o większej rozdzielczości. Będzie to 192 × 490 pikseli. W poprzedniej generacji jest to 152 × 486 pikseli. Przy przekątnej na poziomie 1,53 cala daje nam to zagęszczenie na poziomie 326 ppi. Większa rozdzielczość może przełożyć się na zwiększenie przekątnej, ale nie jest to pewne. Wiadomo, że zostanie dodane także AoD, czyli Always on Display.

W końcu pojawi się GPS

Jedną z najważniejszych nowości z opaski Xiaomi Mi Band 7 będzie GPS. To element, który trafia do coraz tańszych urządzeń naręcznych. Nie inaczej będzie w przypadku nowego wearable chińskiej marki. To znacząco zwiększy możliwości tego sprzętu z zakresu śledzenia lokalizacji.

Duża bateria pod obudową

Xiaomi Mi Band 7 otrzyma także znacznie większą baterię względem poprzedniej generacji. Jej pojemność ulegnie podwojeniu z 125 do 250 mAh. To może znacząco przełożyć się na wydłużenie czasu pracy na jednym naładowaniu. Z drugiej strony może to właśnie wynikać z chęci implementacji większego ekranu czy GPS-u, które znacząco zwiększą zapotrzebowanie na energię i w konsekwencji możliwości opaski w tym zakresie się nie zwiększą.

Co jeszcze nowego w opasce Xiaomi Mi Band 7

Pełna specyfikacja techniczna czy funkcje opaski Xiaomi Mi Band 7 nie są na razie znane. Wiemy jednak, że oprogramowanie gadżetu zawiera ponad 120 ikonek dla powiadomień i wiele emotikon. Spodziewajmy się również pulsometru czy funkcji SpO2, czyli opcji odpowiedzialnej za mierzenie poziomu natlenienia krwi. Gadżet będzie współpracować z nową aplikacją Zepp Life. Nie zabraknie też NFC z funkcją płacenia.

Premiera być może jeszcze w maju

Opaska Xiaomi Mi Band 7 może być naprawdę blisko. Jej premiera w Chinach powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale. W Europie zapewne poczekamy te 2-3 miesiące dłużej. Kto wie, a może zapowiedź odbędzie się już w maju, wraz ze smartfonem 12 Ultra. Jest to bardzo prawdopodobne.

źródło: opracowanie własne