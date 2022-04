Google Pixel Watch to smartwatch, który w przeciekach pojawia się już od lat. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową Rohan i wszystko wskazuje na to, że zobaczmy je w tym roku. Tymczasem doszło do przecieku i pojawiła się informacja o oprogramowaniu z numerkiem 3.1. W rzeczywistości powinien to być Wear OS 3.2.

Wear OS 3.1 to starsze oprogramowanie Google na smartwatche. Aktualnym jest wydanie z numerkiem 3.2, które jest dostępne w wersji Preview od lutego i właśnie tego systemu spodziewajmy się w zegarku Pixel Watch. Tak więc na powyższym zrzucie ekranowym zapewne znajduje się błąd.

Smartwatch Google Pixel Watch Rohan z Wear OS 3.2 w maju

Premiera smartwatcha Google Pixel Watch może odbyć się już w maju. W trakcie konferencji I/O 2022. Jednak może to być tylko swego rodzaju zapowiedź i właściwy debiut nastąpi dopiero jesienią. Wtedy też miałaby ruszyć sprzedaż urządzenia. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

