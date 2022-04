Realme Watch 3 w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja smartwatcha

Realme Watch 3 to kolejny smartwatch chińskiej marki. Urządzenie dostrzeżono pod nazwą kodową RMW2013 na stronie urzędu FCC. Tam pojawia się częściowa, ale mocno niekompletna specyfikacja techniczna tego zegarka. Zobaczmy więc sobie, co już wiadomo o smartwatchu Realme Watch 3 oraz kiedy możemy go zobaczyć.

Realme Watch 3 będzie już kolejnym zegarkiem tej marki. Ostatnie smartwatche firmy to modele 2 i 2 Pro. Teraz w drodze jest następna generacja. Gadżet dostrzeżono pod nazwą kodową RMW2013 na stronie urzędu FCC, co przybliża go do debiutu. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna.

O Realme Watch 3 wiadomo na razie bardzo niewiele. FCC ujawnia, że smartwatch ma prostokątną kopertę, a obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP68. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.1 do komunikacji bezprzewodowej oraz baterię o pojemności 260 mAh, a więc całkiem standardową dla zegarków.

Kompletna specyfikacja smartwatcha Realme Watch 3 nieznana

Realme Watch 3 skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Kompletna specyfikacja techniczna zegarka na razie nie wyciekła. Oczywiście spodziewajmy się pulsometru czy funkcji SpO2, ale na więcej szczegółów trzeba poczekać. Biorąc pod uwagę certyfikację u FCC możemy spodziewać się, że urządzenie pojawi się w ofercie w tym kwartale lub najpóźniej w kolejnym.

