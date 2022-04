Nowa ładowarka Apple 35 W z dwoma USB C w drodze. Premiera z iPhone 14?

Nowa ładowarka Apple USB C pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Wtedy wspominano o wykorzystaniu technologii GaN. Teraz gadżet został potwierdzony przez samego producenta. W dokumentacji doszukano się informacji o mocy w postaci 35 W. Co jeszcze wiemy? Poniżej opis ze strony firmy.

Użyj zasilacza Apple 35 W z podwójnym portem USB-C i kabla USB-C (brak w zestawie), aby naładować urządzenie. Podłącz kabel USB-C do dowolnego portu zasilacza, wysuń wtyki elektryczne (jeśli to konieczne), a następnie mocno podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że gniazdko jest łatwo dostępne do odłączenia. Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia.

Nowa ładowarka USB C Apple z iPhone 14

Jest bardzo możliwe, że nowa ładowarka Apple o mocy 35 W zostanie wprowadzona do oferty wraz ze smartfonami iPhone 14. Ich premiery spodziewamy się we wrześniu. Nie można jednak wykluczyć, że sam adapter pojawi się wcześniej. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

