Realme Smart TV Stick to nowa przystawka telewizyjna. Jej premiera odbyła się w Indiach, gdzie cena jest bardzo atrakcyjna. To prostszy model bez wsparcia dla obrazu w jakości 4K UHD. Gadżet pracuje pod kontrolą systemu Android TV 11. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja Realme Smart TV Stick i funkcje.

Realme Smart TV Stick to kolejna przystawka tej firmy po modelu z obsługą 4K UHD. Tym razem jest to prostsze urządzenie, którego cena została ustalona na poziomie 2999 rupii (ok. 169 zł). Jest więc tańsza o 1000 rupii. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna gadżetu. Premiera odbyła się ze smartfonem 9 4G.

Przystawka Realme Smart TV Stick ma procesor z 4 rdzeniami Cortex-A35 i GPU ARM G31 MP2. SoC wspomagany jest przez 1 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 8 GB miejsca (kości eMMC). Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 TV z obsługą Asystenta Google.

Realme Smart TV Stick ma także złącza microUSB oraz HDMI 1.4. Całość waży tylko 36,5 g. W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania z wbudowanym mikrofonem. Nie zabrakło też modułu Bluetooth 5.0 oraz dwuzakresowego Wi-Fi 5 (802.11ac) i funkcji Chromecasta. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme Smart TV Stick – specyfikacja techniczna

obsługa obrazu w jakości do 1080p

4-rdzeniowy procesor Cortex-A35 z GPU ARM G31 MP2

1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB miejsca na dane

złącza microUSB i HDMI 1.4

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11ac (2,4 i 5 GHz)

90 x 29,8 x 14,5 mm

36,5 g

Android TV 11

źródło