Amazfit GTS 2 Mini w nowej wersji na dniach. Cena smartwatcha będzie atrakcyjna

Amazfit GTS 2 Mini to odświeżony smartwatch marki Huami. Urządzenie wkrótce zadebiutuje w sprzedaży i wiemy, że jego cena ma być atrakcyjna. Znana jest już specyfikacja techniczna oraz funkcje nowego zegarka. Zobaczmy sobie, co zaoferuje Amazfit GTS 2 Mini i kiedy ten gadżet będzie można kupić.

Amazfit GTS 2 Mini to smartwatch, który wkrótce zadebiutuje w Indiach. Sprzedaż zegarka ma ruszyć 11 kwietnia. Cena nowego modelu nie została podana, ale pierwsza generacja była dostępna za 6999 rupii (ok. 390 zł) i spodziewajmy się podobnej kwoty. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Nowy zegarek Amazfit GTS 2 Mini ma 1,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 354 x 304 pikseli i jasności do 450 nitów. Następnie mamy GPS oraz baterię o pojemności 220 mAh. Ma ona zapewnić do 14 dni pracy w trakcie typowego użytkowania. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.0 LE.

Amazfit GTS 2 Mini ma również pulsometr. Obsługuje także pomiar SpO2. To oznacza, że zmierzy poziom natlenienia krwi. Całość zamknięto w obudowie zapewniającej ochronę przed wodą na poziomie do 5 ATM. To oznacza, że urządzenie można zanurzyć na głębokość do 50 m. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

Amazfit GTS 2 Mini – specyfikacja techniczna

1,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 354 x 304 pikseli i jasności do 450 nitów

moduł Bluetooth 5.0 LE

GPS

pulsometr

funkcja SpO2

bateria o pojemności 220 mAh

40,5 × 35,8 × 8,95 mm

19,5 g

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

