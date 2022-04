AirPods Pro 2 w drugiej połowie 2022 r. Apple zawiedzione sprzedażą AirPods 3

AirPods Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple. Kiedy je zobaczymy? Wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie 2022 r. Wynika to z faktu, że sprzedaż AirPods 3 nie odbywa się po myśli producenta. Apple planuje też przy okazji premiery AirPods Pro 2 uniknąć pewnego błędu, który popełniono ostatnio.