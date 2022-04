OnePlus Nord Buds na zdjęciach. Tak wyglądają nowe słuchawki bezprzewodowe

OnePlus Nord Buds to nowe słuchawki bezprzewodowe chińskiej firmy. Firma chce w ten sposób rozszerzyć ekosystem produktów marki Nord. W drodze jest także smartwatch. Mamy okazję zobaczyć zdjęcia modelu OnePlus Nord Buds. Zobaczmy sobie, jak prezentują się nowe słuchawki bezprzewodowe.

OnePlus pod marką Nord do tej pory oferował tylko smartfony. Wkrótce ulegnie to zmianie i firma chce zwiększyć ekosystem tej marki. Wiemy, że w drodze jest niedrogi smartwatch, którego cena ma być atrakcyjna. Teraz dowiadujemy się, że zobaczymy także nowe słuchawki bezprzewodowe OnePlus Nord Buds. Co już o nich wiemy?









Nowe słuchawki bezprzewodowe marki znaleziono na stronie jednego z urzędów nadających certyfikaty. Tam opublikowano zdjęcia widoczne w tym artykule. Widzimy, że to model TWS z dedykowanym pudełeczkiem ładującym. W nim umieszczono baterię o pojemności 480 mAh. Natomiast w poszczególnych słuchawkach jest to 41 mAh.

Kompletna specyfikacja OnePlus Nord Buds tajemnicą

Na razie słuchawki bezprzewodowe OnePlus Nord Buds skrywają przed nami sporo tajemnic. Cena nie jest znana, ale pewnie będzie atrakcyjna. Podobnie jest ze specyfikacją, która także pozostaje nieznana. Z wyjątkiem wspomnianych pojemności baterii. Premiera zapewne odbędzie się w tym kwartale i wkrótce poznamy wszystkie szczegóły.

