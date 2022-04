Apple Watch 8 w wersji Extreme z normą ATM 5? Sugeruje to nowy patent

Apple Watch 8 ma być dostępny także w nowej wersji „Extreme”, którą producent tworzy dla ciężkich sportów. Nowy patent sugeruje, że ten smartwatch zaoferuje lepszą ochronę przed wodą. Zostanie ona zmieniona z obecnego IPxx na możliwe ATM 5. To oznacza, że takie zegarki Apple Watch 8 będzie można zanurzyć na 50 m.

Apple Watch 8 ma zadebiutować także w zupełnie nowej wersji. Tak więc wraz z modelem SE 2. generacji w tym roku zobaczymy aż trzy nowe smartwatche z watchOS 9. Wśród ma pojawić się wzmocniona edycja „Extreme”. Nowy patent uzyskany przez giganta z Cupertino podpowiada nam, czego spodziewać się pod kątem normy ochronnej.

Obecnie smartwatche z watchOS 9 oferują odporność na wodę na poziomie norm IPxx. Nie są one zbyt wygórowane, ale zapewniają jako taką ochronę przed kontaktem z cieczami, w tym również niedługim zanurzaniem. Wraz z Apple Watch 8 „Extreme” może pojawić się zgodność z ATM.

Smartwatch Apple Watch 8 „Extreme” pewnie zgodny z ATM 5

Najpopularniejszą normą stosowaną przez producentów zegarków jest tutaj ATM 5, która zakłada możliwość zanurzenia urządzenia w wodzie na głębokość do 50 m. Prawdopodobnie właśnie taką zapewni ekstremalny Apple Watch 8. Czy tak jednak się stanie, to przekonamy się z czasem. Zapewne we wrześniu.

