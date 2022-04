Samsung Galaxy Watch 5 z większą baterią. Jest kolejny dowód

Samsung Galaxy Watch 5 zbliża się wielkimi krokami. W obu zegarkach pojawi się większa bateria. Dowodem na to jest akumulator dostrzeżony na stronie jednego z koreańskich urzędów. Tym razem dla smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 w edycji z 44-mm kopertą. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy Watch 5 to nowa seria smartwatchy, które zobaczymy latem tego roku. Już wcześniej wspominaliśmy wam, że pod obudową znajdzie się większa bateria. Wszystko wskazuje na to, że tak rzeczywiście będzie. Dowodem na to jest akumulator dla większego modelu z 44-mm kopertą.

Na stronie jednego z koreańskich urzędów dostrzeżono element o nazwie EB-BR910ABY. To bateria dla smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 w edycji 44 mm. Jej pojemność to 397 mAh. Jest to więcej w porównaniu do poprzednika, który ma akumulator o pojemności 361 mAh. Wiemy, że zmiana na plus dotyczy obu zegarków.

Większa bateria w obu smartwatchach Samsung Galaxy Watch 5

Mniejszy Samsung Galaxy Watch 5 również otrzyma większą baterię. Ją dostrzeżono w sieci już wcześniej. Ukrywa się ona pod nazwą EB-BR900ABY i jej pojemność wynosi 276 mAh (vs 246 mAh z zeszłorocznego zegarka). Większe akumulatory powinny przełożyć się na dłuższy czas pracy smartwatchy na jednym naładowaniu.

