OnePlus Band 2 i OnePlus Watch 2 w drodze

OnePlus Band 2 i OnePlus Watch 2 to nowe urządzenia naręczne marki na 2022 r. Opaska oraz smartwatch znajdują się już w produkcji. To oznacza, że ich rynkowa premiera musi być bardzo nieodległa. Możemy się domyślać, że wearables OnePlus Band 2 oraz Watch 2 zostaną wprowadzone do oferty w przyszłym kwartale.