Samsung Galaxy Watch 5 z większą baterią od poprzednika

Samsung Galaxy Watch 5 to seria nowych smartwatchy, które już pojawiały się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, że w mniejszym modelu pojawi się większa bateria. Szczegóły na ten temat znaleziono na stronie jednego z koreańskich urzędów, gdzie certyfikowano ten akumulator. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Mniejszy Samsung Galaxy Watch 5 ma akumulator ukrywający się pod nazwą kodową EB-BR900ABY. Jest to bateria dla zegarka, który ma pewnie 40-mm kopertę. Jej pojemność to 276 mAh. Jest to więc trochę więcej względem poprzednika. W jego przypadku jest to 247 mAh.

Samsung Galaxy Watch 5 z większą baterią dłużej popracuje

Bateria o większej pojemności w zegarku Samsung Galaxy Watch 5 zapewne przełoży się na dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu. Jak to będzie wyglądało dokładnie, to przekonamy się dopiero z czasem. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji. Plotki zakładają, że oficjalna zapowiedź nowych zegarków z Wear OS odbędzie się w sierpniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło