Xiaomi Watch S1 Active bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna smartwatcha

Xiaomi Watch S1 Active to nowy smartwatch chińskiej marki. Do sieci wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna tego zegarka. Dzięki temu wiemy, co ten sprzęt zaoferuje. Urządzenie ma 1,43-calowy ekran AMOLED oraz moduł Bluetooth 5.2. Ponadto Xiaomi Watch S1 Active ma baterię o pojemności 470 mAh.