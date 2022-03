Xiaomi Mi Band 7 certyfikowany. Wiemy, jaka bateria znajdzie się w opasce

Xiaomi Mi Band 7 to opaska, której premiera jest blisko. Urządzenie jest już certyfikowane. Dzięki temu dowiadujemy się, jaka bateria znajdzie się pod niewielką obudową. Wiemy też o innych nowościach. Spodziewamy się, że opaska Xiaomi Mi Band 7 zostanie wprowadzona do oferty w przyszłym kwartale.

Xiaomi Mi Band 7 to opaska, która niedawno doczekała się wielkiego przecieku. Poznaliśmy część nowości szykowanych z myślą o tym gadżecie przez producenta. Teraz zauważono, że gadżet jest certyfikowany, co przybliża go do premiery. Przy okazji dowiadujemy się, jaka bateria zostanie umieszczona pod obudową.

Opaska Xiaomi Mi Band 7 ukrywa się pod nazwą kodową M2129B1. Pod taką został znaleziony na stronie belgijskiego urzędu SGS-CEBEC oraz indonezyjskiego operatora. Tam pojawia się informacja o pojemności akumulatora. To bateria 250 mAh, a ładowarka ma nazwę XMCDQ05HM.

Bateria Xiaomi Mi Band 7 dwa razy pojemniejsza od poprzednika

Jeśli informacje są prawdziwe, to akumulator z Xiaomi Mi Band 7 będzie dwa razy pojemniejszy od poprzedniej generacji opaski. Tam było to 125 mAh. To powinno przełożyć się na znacznie dłuższy czas pracy na baterii. Czy tak będzie, to przekonamy się po premierze. Debiut urządzenia planowany jest na drugi kwartał 2022 r., ale w Europie być może poczekamy dłużej.

