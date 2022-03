Realme TechLife Watch S100 to nowy smartwatch, który firma wprowadza do oferty pod tą submarką. Cena zegarka jest atrakcyjna. Urządzenie ma 1,69-calowy ekran i Bluetooth 5.1. Znajdziemy tu także baterię, która ma zapewnić do 12 dni pracy. Zobaczmy, co jeszcze oferuje Realme TechLife Watch S100 i gdzie go można kupić.