Mi Band 7 — Xiaomi umieści w opasce GPS, AoD i inne nowe funkcje

Mi Band 7 to nadchodząca opaska Xiaomi. Dowiadujemy się, jakie nowe funkcje otrzyma urządzenie. Wśród nich są ekran z AoD, GPS czy inteligentny alarm. Gadżet zapowiada się naprawdę ciekawie. Kiedy odbędzie premiera Xiaomi Mi Band 7? Wszystko wskazuje na przyszły kwartał tego roku.

Xiaomi Mi Band 7 to opaska, która w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Premiera urządzenia zbliża się wielkimi krokami i doszło do dużego wycieku informacji, które obejmują planowane nowe funkcje. Producent szykuje ekran z AoD czy GPS. Co jeszcze znajdziemy w tym gadżecie?

Informacji doszukano się w firmware opaski Xiaomi Mi Band 7. Gadżet powstaje pod nazwami kodowymi M2129B1 oraz M2130B1. Dowiadujemy się, że ekran (poza AoD) ma mieć większą rozdzielczość na poziomie 192 x 490 pikseli. To oznacza, że może zostać zwiększona także przekątna. Następnie możemy liczyć na inteligentny alarm.

Nowe funkcje z Xiaomi Mi Band 7 to także GPS

Co bardzo ważne opaska Xiaomi Mi Band 7 zaoferuje GPS, który jest mocno wyczekiwaną funkcją. Warto też wspomnieć o komunikacji, która ma odbywać się poprzez aplikację Zepp znaną z zegarków Amazfita. To również sugerują zapaski z firmware.

Xiaomi Mi Band 7 ma ponadto wyświetlać 303 emotikony, a pliki źródłowe wspominają o 126 ikonkach dla powiadomień. Do wyboru będą także cyfrowe lub analogowe tarcze. Produkcją ponownie zajmie się Huami. Premiera sprzętu jest zapewne nieodległa. Możemy się spodziewać, że w Chinach opaska zostanie oficjalnie zaprezentowana w drugim kwartale 2022 r. W Europie zapewne poczekamy na nią trochę dłużej.

