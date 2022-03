TicWatch GTH Pro — nowy smartwatch Mobvoi z czujnikiem tętnic

TicWatch GTH Pro to nowy smartwatch marki Mobvoi, który wyróżnia się ciekawą funkcją. Tą jest czujnik tętnic, a dokładniej ich stanu. Wykorzystano tutaj technologię firmy ATCOR. Smartwatch jest w stanie także monitorować temperaturę skóry. Zobaczmy sobie, jaka jest cena TicWatch GTH Pro i jego specyfikacja techniczna.

Mobvoi TicWatch GTH Pro to najnowszy smartwatch marki, którego cena została ustalona na poziomie zaledwie 99 dol. Nie jest to więc drogie urządzenie. Wyróżnia się jednak ciekawym rozwiązaniem, którym jest czujnik tętnic, który prezentuje statystyki odnośnie ich stanu. Zobaczmy sobie, jak to działa.

TicWatch GTH Pro ma specjalny czujnik, gdzie producent zastosował technologię firmy ATCOR. Odpowiada ona za sprawdzanie przepływu krwi przez tętnice. W ten sposób można określić ich stan. Mobvoi wykorzystało tutaj dwa czujniki PPG. Smartwatch jest w stanie śledzić także 14 różnych aktywności fizycznych.

Mobvoi chwali się także, że TicWatch GTH Pro zaoferuje na jednym naładowaniu baterii około 7-10 dni pracy. Obudowa zapewnia ochronę przed wodą na poziomie 5 ATM. Zegarek ma 1,55-calowy ekran o rozdzielczości 360 x 320 pikseli. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 5.1. Gadżet ma wymiary 43,2 x 35,2 x 10,5 mm. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Mobvoi TicWatch GTH Pro – specyfikacja techniczna

1,55-calowy ekran o rozdzielczości 360 x 320 pikseli

moduł Bluetooth 5.1

bateria o pojemności 260 mAh (7-10 dni pracy)

czujnik pracy serca

śledzenie 14 aktywności fizycznych

43,2 x 35,2 x 10,5 mm

obudowa odporna na wodę do 5 ATM (50 m)

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

źródło