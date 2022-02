Apple Watch 8 może dostać czujnik temperatury. Będą trzy smartwatche na 2022 r.

Apple Watch 8 to nadchodzące smartwatche z watchOS 9 na 2022 r. Ma to być duża aktualizacja zegarków, gdzie może zostać dodany czujnik temperatury. Poza tym wiemy, że w drodze są aż trzy różne modele. Poza Apple Watch 8 zobaczymy także nowy SE 2. generacji i specjalną edycję dla ciężkich sportów.

Apple Watch 8 to zegarki z watchOS 9, które firma pokaże we wrześniu. Wraz ze smartfonami iPhone 14. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące nadchodzące smartwatche z logo nadgryzionego jabłka. Jest bardzo możliwe, że otrzymają one czujnik temperatury. Takie plotki pojawiały się w sieci już wcześniej.

Mark Gurman twierdzi, ze smartwatche Apple Watch 8 skupią się na rozbudowie funkcji z zakresu monitorowania aktywności i zdrowia użytkowników. Jedną z takich nowości ma być właśnie wspomniany czujnik temperatury. Jednak na cyfrowy glukometr nie mamy rzekomo co liczyć. Takie rozwiązanie w 2022 r. najpewniej się nie pojawi.

Smartwatche Apple Watch 8 niejednymi na 2022 rok

Gurman twierdzi, że poza Apple Watch 8 zobaczymy w tym roku także dwa inne zegarki z logo nadgryzionego jabłka. Pierwszym jest nowy model SE 2. generacji. Ma pojawić się także specjalna edycja dla sportowców uprawiających ciężkie sporty. To urządzenie zostanie zamknięte w specjalnej obudowie, która ma być wzmocniona.

