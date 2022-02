POCO Watch to nadchodzący zegarek marki Xiaomi. Będzie to tani smartwatch i jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie dostrzeżono na stronie jednego z urzędów. To przybliża rynkowy debiut gadżetu. Na temat smartwatcha POCO Watch na razie wiadomo bardzo niewiele.

POCO Watch to tani smartwatch, który już pojawiał się w przeciekach. Submarka należąca do Xiaomi może pokazać zegarek wraz ze smartfonem X4 Pro. Skąd o tym wiemy? Urządzenie jest już certyfikowane, co przybliża go do rynkowego debiutu. Dostrzeżono go na stronie jednego z urzędów.

Smartwatch POCO Watch ukrywa się pod nazwą kodową M2131W1 i pod taką został dostrzeżony na stronie urzędu EEC. Tam uzyskał stosowany certyfikat niezbędny przed rynkowym debiutem. W opisie sprzętu znajdziemy jednak niewiele szczegółów. Widać jednak, że to zegarek inteligentny marki należącej do Xiaomi.

Cena smartwatcha POCO Watch zapewne będzie atrakcyjna

Na razie nie wiadomo, ile ma kosztować ten tani smartwatch. Możemy jednak się domyślać, że cena POCO Watch będzie niska. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać. W tym również związane ze specyfikacja techniczną czy funkcjami, bo te również nie są znane. Zapewne poznamy je bliżej planowanej daty premiery, która najpewniej nie jest już odległa.

źródło