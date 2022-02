Xiaomi Watch S1 wkrótce w Europie. Jest cena smartwatcha

Xiaomi Watch S1 to smartwatch, który zmierza do Europy. Kiedy kupimy go w Polsce? Wygląda na to, że w niedługim czasie. Zegarek został znaleziony w jednym z europejskich sklepów. Przy okazji dowiadujemy się, jaka będzie cena Xiaomi Watch S1 na Starym Kontynencie. Zobaczmy, ile ma kosztować ten smartwatch.