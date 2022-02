Oppo Watch 2 z aktualizacją do ColorOS Watch 3.0. Smartwatch dostaje nowe funkcje

Oppo Watch 2 to smartwatch, na który trafia większa aktualizacja oprogramowania. Jest nią ColorOS Watch 3.0, które wprowadza do zegarka nowe funkcje. Obejmują one tarcze, monitorowanie snu czy czynności fizycznych. Na razie aktualizacja dostępna jest dla smartwatcha Oppo Watch 2 z chińskiej dystrybucji.