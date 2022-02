Tag Heuer Connected Calibre E4 — nowy smartwatch, który dostanie Wear OS 3.0. Jest cena

Tag Heuer Connected Calibre E4 to nowy smartwatch marki. Producent zadeklarował aktualizację do Wear OS 3.0. Urządzenie jest całkiem ciekawe i do wyboru są dwa ekrany OLED o różnych przekątnych. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Tag Heuer Connected Calibre E4 i co ten zegarek ma do zaoferowania.